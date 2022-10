Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat sambata ca isi suspenda participarea la Acordurile de la Istanbul, care asigura o continuare a exporturilor de cereale ucrainene, vitale in aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, in urma unui atac cu drone care a vizat sambata nave rusesti in Crimeea, pe care Moscova le imputa Ucrainei…

- Armata rusa a informat ca Moscova iși suspenda participarea la punerea in aplicare a acordurilor privind exportul de cereale din porturile Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Guvernul "fixeaza data limita pentru finalizarea contractelor de stat pentru executarea lucrarilor (de reparare la pod) la 1 iulie 2023", informeaza un ordin semnat de premierul rus Mihail Misustin, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Podul Kerci sau Podul Crimeei, simbol al anexarii peninsulei ucrainene…

- Intr-un discurs rar ce va fi ținut marți, al carui text a fost consultat in avans de The Guardian , șeful agenției britanice de spionaj GCHQ Jeremy Fleming spune ca proviziile și munițiile trupelor ruse sunt aproape de a se termina. Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, parțial…

- Escaladarea decisa de Putin luni „contravine propriei sale intuiții”, ii limiteaza serios opțiunile politice și il impinge intr-un colț, din care singura ieșire pare a fi butonul nuclear, spune un profesor rus citat de cotidianul New York Times. Timp de luni de zile, presa de stat de la Moscova a insistat…

- Vladimir Putin a facut erori strategice in razboiul din Ucraina, in parte pentru ca exista atat de puține restricții asupra modului in care conduce țara, potrivit unor extrase dintr-un discurs care va fi susținut marți de șeful agenției britanice de spionaj GCHQ, difuzat in avans, transmite The Guardian…

- Luni, 10 octombrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat ca a atacat Ucraina cu rachete cu raza lunga de acțiune pentru ca a comis „acte teroriste” impotriva Rusiei și a promis un „raspuns dur” din partea Moscovei daca atacurile vor continua, scrie Reuters . La televiziunea de stat, Putin…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…