- O noua situație confuza cu președintele american Joe Biden a fost surprinsa de camerele de luat vederi - intr-o emisiune live, șeful statului american in timpul unei discuții cu speakerul Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a dat clar, de fapt, de ințeles cine conduce cu adevarat America. Președintele…

- Presedintele american Joe Biden le-a cerut conaționalilor sai, dupa achitarea lui Donald Trump de catre Senat in procesul in care era acuzat de instigare la insurectie in dosarul asaltului de la Capitoliu din 6 ianuarie, sa apere democratia. „Acest capitol trist din istoria noastra ne-a amintit ca democrația…

- Un membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman american care a decedat de COVID-19, dupa ce a contractat noul coronavirus. Wright, in virsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a asistat miercuri dimineata la o slujba la catedrala St Matthew din Washington, insotit de liderii democrati si republicani din Congres, un gest simbol al reconcilierii cu trei ore inainte de inceperea mandatului sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Viitorul…

- Conform agenției Reuters, demisia lui Sund a fost ceruta de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dupa ce fortele federale insarcinate cu protectia Congresului nu au reusit sa-i impiedice pe sustinatorii lui Donald Trump sa intre miercuri in Capitoliu. In aceste confruntari de la Washington…

- Ministrul american al educației, Betsy DeVos, și-a anunțat demisia joi seara, citând discursul pe care președintele Donald Trump l-a susținut miercuri în fața susținatorilor sai înainte ca aceștia sa ia cu asalt Capitoliul american ca un „punct de cotitura”, relateaza Newsweek.DeVos…

- Presedintele Camerei Comunelor din Marea Britanie, Lindsay Hoyle, i-a transmis joi presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, un mesaj de ''solidaritate'' dupa asaltul sustinatorilor presedintelui Donald Trump asupra Capitoliului, el declarandu-se ''usurat''…