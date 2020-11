Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Statelor Unite Joe Biden il va numi pe diplomatul veteran si oficial din domeniul securitatii nationale Anthony Blinken in functia de secretar de stat, a anuntat luni echipa sa de tranzitie, in timp ce fostul secretar de stat John Kerry va fi reprezentant special pentru climat,…

- Presedintele ales american Joe Biden, care urmeaza sa inceapa de marti sa-si dezvaluie alcatuirea Guvernului, preconizeaza o ceremonie de investire la Casa Alba redusa, din cauza pandemiei covid-19, anunta echipa sa, relateaza Reuters. Liderul democrat continua sa-si construiasca administratia, in pofida…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, intr-un aparent mesaj adresat presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, ca nu ar trebui sa se revina la acordul nuclear cu Iranul abandonat de presedintele Donald Trump, transmite Reuters.

- Papa Francisc i-a oferit ”binecuvantarile si felicitarile sale” presedintelui ales al Statelor Unite Joe Biden, intr-o discutie telefonica, cu intentia de a reface legaturile cu Washingtonul dupa patru ani de relatii uneori dificile cu presedintele Donald Trump, transmite Reuters.

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP.Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda…

- Kosovo acorda presedintelui american Donald Trump cea mai inalta distinctie pentru rolul sau de sustinere a eforturilor Pristinei si Belgradului de a ajunge la o intelegere in domeniul normalizarii legaturilor lor economice, transmite Reuters. Presedintele kosovar Hashim Thaci a adresat…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat joi in mod oficial nominalizarea din partea republicanilor pentru inca un mandat la Casa Alba, prezentandu-l pe rivalul sau Joe Biden ca o amenintare pentru „maretia Americii” si sustinand ca o victorie a democratului in alegerile din noiembrie nu va face…