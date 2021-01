Stiri pe aceeasi tema

- Votarea s-a incheiat in mai multe state, electorii intrunindu-se in general in capitalele statelor, dar Biden va fi probabil confirmat drept castigator doar dupa ce si California, situata pe coasta de vest, isi va exprima votul in cursul dupa-amiezii.Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump,…

- Curtea Suprema a SUA a respins o incercare fara precedent a președintelui in exercițiu Donald Trump de a rasturna rezultatele alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie in patru state cheie, relateaza BBC. Procesul intentat saptamina aceasta de autoritațile din statul Texas a urmarit invalidarea rezultatelor…

- Curtea Suprema a SUA a respins procesul intentat de procurorul general al statului Texas privind invalidarea rezultatelor alegerilor prezidentiale in incercarea de a intoarce rezultatul in favoarea lui Donald Trump, relateaza BBC. Procesul, deschis saptamana aceasta de statul Texas, era sprijinit…

- Viitorul Președinte Joe Biden a ales in posturile cheie ale echipei sale o serie de foști consilieri și oficiali din timpul administrației Obama, oameni ai sistemului și adepți ai alianțelor globale, intr-o mutare care semnaleaza o delimitare fața de politica unilaterala și izolaționista a lui Donald…

- Politologul american George Friedman a subliniat intr-un interviu acordat site-ului maghiar Index.hu ca Europa nu are o importanța fundamentala pentru SUA, care are doar doua interese majore pe continent, și anume Polonia și Marea Neagra, care se leaga de Romania, noteaza G4media.George Friedman a avertizat…

- Va fi o tranziție, dar nu va fi pașnica. Donald Trump merge înainte pe drumul sau: președintele american în funcție nu intenționeaza sa-i acorde victoria lui Joe Biden și a refuzat pâna acum sa autorizeze demersurile birocratice necesare pentru a începe procesul de tranziție,…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Președintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidențiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord.