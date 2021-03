Presedintele SUA Joe Biden a anuntat joi ca intentioneaza sa candideze in alegerile prezidentiale din 2024, evitand pana acum sa dea un raspuns atat de direct, adaugand ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, relateaza AFP.



''Raspunsul este da, intentionez sa candidez pentru realegerea mea. La aceasta ma astept'', a declarat presedintele american in varsta de 78 de ani, la prima sa conferinta de presa la Casa Alba.



El si-a nuantat raspunsul, afirmand ca respecta ''destinul: ''Nu stiu de unde veniti…