Stiri pe aceeasi tema

- Nascut in Romania, Benjamin Ferencz, ultimul procuror supravietuitor al proceselor de la Nurnberg, Germania – care au adus in fata justitiei criminalii de razboi nazisti dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial – a murit, vineri, la varsta de 103 ani. Avea doar 27 de ani cand a fost procuror, in 1947, la…

- Asociația Maramureș Heritage a anunțat ca Ben Ferencz, nascut in anul 1920, in Ciolt (Satmar atunci), Maramureș, a incetat din viața la varsta de 103 ani. Ferecz a fost ultimul procuror in viața de la procesul din Nurnberg. Aproximativ 200 de inculpați germani au fost judecați la Nurnberg pentru crime…

- Benjamin Ferencz, ultimul din procurorii de la Nurnberg, a decedat la varsta de 103 ani, dupa o viata dedicata justitiei internationale, a anuntat fiul sau sambata, informeaza duminica AFP.

- Benjamin Ferencz, ultimul din procurorii de la Nurnberg, a decedat la varsta de 103 de ani, dupa o viata dedicata justitiei internationale, a anuntat fiul sau sambata, informeaza duminica AFP și Agerpres.

- Benjamin Ferencz, ultimul procuror supravietuitor al proceselor de la Nurnberg din Germania, a murit la varsta de 103 ani. Nascut in Romania, el a fost printre cei care au adus in fața justiției criminalii de razboi naziști dupa al Doilea Razboi Mondial.

- Benjamin Ferencz, ultimul din procurorii de la Nurnberg, a decedat la varsta de 103 de ani, dupa o viata dedicata justitiei internationale, a anuntat fiul sau sambata, informeaza duminica AFP, citat de Agerpres.Acesta a murit "linistit, in somn","din cauze naturale", vineri seara, intr-o rezidenta…

- O femeie in varsta de 50 de ani, din localitatea Toporu, judetul Giurgiu, a decedat in noaptea de miercuri spre joi dupa ce la locuinta sa a izbucnit un incendiu violent, cel mai probabil, de la cosul de fum deteriorat, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat azi-noapte sa intervina pentru…

- Fostul antrenor Mugur Niculescu, cel care a condus atat prima reprezentativa feminina, cat si echipa nationala de junioare a Romaniei, a decedat la varsta de 77 de ani, informeaza, marti, Federatia Romana de Volei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…