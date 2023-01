Stiri pe aceeasi tema

Drumul Național 57, care leaga Orșova de Moldova Noua, ramane in continuare inchis, dupa incidentul de marți, cand, din cauza unor caderi de stanci, partea carosabila a fost blocata, anunța Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

In a doua zi de Craciun, creștinii ortodocși și cei greco-catolici sarbatoresc soborul Nascatoarei de Dumnezeu. Dupa tradiția rasariteana, a doua zi dupa marile sarbatori sunt cinstite persoanele care au contribuit la evenimentul sarbatorit, informeaza Rador.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat marți pe soldatii din apropierea frontului, in estul Ucrainei și a mulțumit tuturor celor implicați in efortul de razboi, pentru a marca astfel Ziua Forțelor Armate ale țarii, informeaza Rador.

Targul de Craciun din centrul Bucurestiului va avea o zi dedicata copiilor cu nevoi speciale, care nu pot rezista in medii aglomerate cu mult zgomot, muzica și jocuri de lumini, informeaza Rador.

In orasul Herson, eliberat recent de sub ocupatia trupelor ruse, a avut loc, luni, o ceremonie oficiala de ridicare a drapelului Ucrainei, cu participarea președintelui Volodimir Zelenski, transmite RBC, citand o declaratie a șefului adjunct al cancelariei prezidentiale ucrainene, Kirilo Timoșenko,

Țarile occidentale trebuie sa-și reduca dependența de China, dar nu pot plasa aceasta țara in aceeasi categorie cu Rusia, a declarat, vineri, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, relateza Rador.

Fosta șefa de protocol a Regelui Mihai, Simina Mezincescu, s-a stins din viața astazi la varsta de 93 de ani, informeaza Rador.