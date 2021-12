Stiri pe aceeasi tema

- Pilula impotriva COVID -19 a laboratorului Pfizer a fost autorizata de urgenta miercuri de catre Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), un pas important in lupta impotriva pandemiei care ar putea permite ca milioane de pacienti sa aiba acces la un tratament, relateaza AFP. ”Aceasta…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat ca a aprobat, in regim de urgenta, pastila anti-COVID-19 produsa de Merck. „Medicamentul, care in prezent nu este autorizat in UE, poate fi utilizat pentru a trata adultii cu COVID-19 care nu au nevoie de oxigen suplimentar si care prezinta un risc crescut…

- Aprobare pentru utilizarea in regim de urgenta a pastilei anti COVID produsa de compania farmaceutica MerckAgentia Europeana pentru Medicamente a anuntat vineri, 19 noiembrie, ca a aprobat utilizarea in regim de urgenta in Uniunea Europeana a pastilei anti COVID 19 produsa de grupul farmaceutic Merck,…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca Statele Unite si-au securizat deja milioane de doze din medicamentul experimental anti-COVID-19 produs de Pfizer, astfel incat sa le poata cumpara imediat ce Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA) va aproba acest

- Laboratorul american Merck a anuntat luni ca a depus la Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere de autorizare in regim de urgenta a pastilei sale anti-COVID-19 care, potrivit unui studiu clinic, reduce cu aproximativ 50% riscul de spitalizare si de deces pentru pacientii…