Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2020 al campionatului de golf PGA Tour Series din China a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, conform agentiei Reuters. PGA Tour si China Golf Association au ajuns la aceasta decizie din cauza ca accesul in China si continuarea raspandirii noului coronavirus…

- Promoție la Tesla. Pretul SUV-ului Model Y, redus cu 3.000 de dolari, din cauza pandemiei cu coronavirus Tesla a redus pretul SUV-ului Model Y cu 3.000 de dolari, la doar patru luni de la lansarea acestuia, producatorul de automobile electrice dorind sa mentina vanzarile in contextul pandemiei cu COVID-19.…

- Tarile din Uniunea Europeana si statele vecine cu care au granite deschise ar fi trebuit sa relaxeze la unison restrictiile la mijlocul lunii iunie si apoi sa inceapa sa primeasca turisti din afara blocului comunitar, comenteaza vineri Reuters. Cu toate acestea, deschiderea coordonata convenita de ambasadori…

- Maratonul de la New York, programat pe 1 noiembrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii.The New York Road Runners (NYRR), in parteneriat cu primaria orasului, a informat, potrivit Reuters, ca decizia de anulare a evenimentului a fost luata din…

- New York Times: UE vrea sa interzica intrarea in țarile membre a cetatenilor americani, din cauza pandemiei inca foarte active din SUA Uniunea Europeana intentioneaza sa le interzica americanilor intrarea pe teritoriul sau odata ce isi va redeschide frontierele pentru tari terte, din cauza pandemiei…

- Sutele de mii de marinari obositi, care sunt blocati pe nave de mai multe luni si nu pot sa mearga acasa din cauza pandemiei de coronavirus, reprezinta un risc pentru operarea in siguranta a flotei comerciale mondiale, a declarat marti secretarul general al Organizatiei Maritime Internationale (IMO),…

- Grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente (G20) au anuntat sambata contributii in valoare de peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei COVID-19, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.G20, impreuna cu tarile invitate, a coordonat eforturile globale de sustinere a luptei…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat joi condoleante rudelor celor 100.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus in SUA, dupa ce acest prag tragic fusese depasit miercuri, potrivit AFP si Reuters. "Tocmai am atins un prag foarte trist cu numarul de morti din cauza pandemiei de coronavirus…