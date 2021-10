Stiri pe aceeasi tema

- Un serial „Cruel Intentions”, inspirat de filmul omonim din 1999 care, la randul lui, a fost bazat pe romanul „Legaturi primejdioase”, este in dezvoltare la IMDb TV, potrivit Variety. Serialul are in centru doi frati vitregi nemilosi care ar face orice pentru a ramane in varful elitei unei…

- Stelian Ion susține, intr-un mesaj postat miercuri pe Facebook, ca acum sunt mai evidente ca oricand ”lipsa de apetit pentru reforme reale, a dorinței de coagulare a forțelor de dreapta și negarea cu obstinație a realitații”.”Președintele Iohannis este adevaratul artizan al USL2.0. Daca mai era nevoie…

- Congresul SUA este aparat de asediu prin deplasarea, la acest obiectiv din Washington, a unor efective uriașe de polițiști. The post Congresul SUA este aparat de asediu appeared first on Romania Libera .

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus vineri seara, la Digi24 , ca actualul lider PNL Ludovic Orban „ar putea sa mearga la AUR”, daca pierde alegerile din Partidul Național Liberal, avand in vedere platforma sa pentru congresul PNL, „naționalist-ortodoxista, exact cu punctajul lui AUR – romanii, biserica,…

- Pakistanul a fost principalul susținator al talibanilor și a primit in același timp spirjin din partea Casei Albe, jucand duplicitar, arata o serie de analize realizate de cercetatorii de la Brookings Institution , de The New York Times și de Los Angeles Times. Revenirea talibanilor la Kabul inseamna…

- Israelul va prezenta Statelor Unite un nou plan pentru contracararea Iranului, care va include modalitati de cooperare cu tari arabe si continuarea actiunilor impotriva programului nuclear iranian, afirma premierul Naftali Bennett, citat de cotidianul The New York Times. "Este vorba de o noua…

- Avocatii lui Donald Trump au inaintat miercuri recurs pentru a incerca sa blocheze trimiterea declaratiilor fiscale ale fostului presedinte american democratilor din Congres, argumentand ca acesta este vizat din motive exclusiv politice, relateaza AFP. "Cererile il vizeaza pe presedintele Trump pentru…

- Cateva sute de persoane s-au adunat la Washington, unde au cerut „Libertate in Cuba!” si o interventie a Statelor Unite, in urma reprimarii unor manifestatii istorice pe insula comunista, relateaza AFP.