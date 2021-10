SUA au predat irakienilor Tăblița lui Ghilgameș! Statele Unite au predat recent autoritaților irakiene o piesa arheologica de o valoare inestimabila, furata dintr-un muzeu din Bagdad in urma cu 30 de ani și care a ajuns in mod ilegal pe teritoriul american. Este vorba despre ”tablița lui Ghilgameș”, vestigiu al civilizației mesopotamiene, cu o vechime estimata la cca 3500 de ani și care conține fragmente scrise in cuneiforme din celebra Epopee a lui Ghilgameș, capodopera a literaturii universale. Prețioasa piesa arheologica, numita și “tablita visului lui Ghilgames”, ar fi fost “introdusa in mod fraudulos pe piața americana de arta in 2007″,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

