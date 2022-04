SUA au oferit țării noastre peste zece tone de truse medicale SUA și Fondul ONU pentru Populatie au oferit tarii noastre 10 tone de kituri medicale in domeniul obstetricii si ginecologiei, de care vor putea beneficia aproximativ 450 de mii de femei. Acestea contin ustensile, dispozitive si medicamente si vor fi distribuite in 16 unitati medicale din tara, transmite publika. "Sint trei tipuri de kituri pentru prim ajutor in caz de violenta pentru nasterea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

