Statele Unite au numit luni primul lor ambasador in Belarus dupa peste zece ani, a anuntat Casa Alba, o tentativa de apropiere de acest aliat apropiat al Moscovei, noteaza AFP. Presedintele Donald Trump a facut apel la diplomata Julie Fisher, insarcinata cu afacerile europene la Departamentul de Stat si care a lucrat la ambasada de la Moscova, a informat executivul american intr-un comunicat. Numirea lui Julie Fisher va trebui confirmata de Senat, care si-a suspendat sedintele in plen pana la 4 mai din cauza pandemiei de COVID-19, dar se reuneste la trei zile in scurte sedinte "pro forma", la…