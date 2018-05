Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat joi sanctiuni pentru o retea de finantare a Gardienilor Revolutiei, armata de elita a regimului de la Teheran, prin transferuri de valuta intre Emiratele Arabe Unite (EAU) si Iran, transmite AFP. Aceste sanctiuni, impuse in coordonare cu autoritatile din EAU, sunt primele incepand…

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a informat ca va face publica marti decizia sa privind acordul nuclear cu Iranul, semnat de principalele puteri mondiale cu Teheranul în 2015.

- Teheranul i-a indemnat pe liderii celor doua Corei sa il tina pe presedintele american Donald Trump in afara eforturilor lor de reconciliere, la o zi dupa ce Kim Jong Un si Moon Jae-in au semnat un acord in vederea ”denuclearizarii” peninsulei coreene si incheierii razboiului.

- MOSCOVA, 12 apr — Sputnik, Aleksander Hrolenko. Pe 10 aprilie, Consiliul de Securitate al ONU a respins proiectul unei rezoluții de compromis, elaborat de Rusia și Suedia, cu privire la investigarea atacului cu arme chimice din orașul sirian Duma. Împotriva documentului s-au pronunțat…

- In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB) si GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse).Cativa dintre cei vizati au fost inculpati in ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller in legatura…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Teheranul si-a triplat productia de rachete, a declarat un comandant al Gardienilor Revolutiei din Iran, unitatea de elita a armatei, fara a preciza in ce perioada a avut loc aceasta crestere, a anuntat agentia de presa Fars, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. "In trecut trebuia sa dam o…