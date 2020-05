Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, SUA a inregistrat 774 de noi decese din cauza Covid-19, ceea ce duce numarul total al persoanelor care au murit dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus la 100.579. La nivel de state, cele mai multe cazuri si decese sunt in New York. 29.450 de persoane au murit in acest stat…

- Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si 328.169 de decese. Expertii in sanatate sustin ca numarul de cazuri este semnificativ mai mare, avand in vedere testarile efectuate si intarzierea raportarilor. Acest lucru, spun ei, se aplica si…

- Din 21 februarie, data la care a fost semnalat primul caz de coronavirus in Italia, autoritatile au raportat 32.007 de decese din cauza COVID-19. Astfel, Italia se plaseaza pe a treia pozitie in lume, dupa Statele Unite si Marea Britanie, noteaza Agerpres. Numarul noilor cazuri de infectare…

- Autoritatile italiene au anuntat vineri inca 234 de decese dupa infectii cu coronavirus, Italia devenind astfel a treia tara din lume in care bilantul epidemiei de COVID-19 depaseste 30.000 de morti, dupa SUA si Regatul Unit. Marea Britanie a ajuns intre timp la 31.000 de decese.

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 182.000 de oameni in intreaga lume , de la aparitia sa in China in toamna anului trecut, conform surselor oficiale . Aproape doua treimi din morți au fost inregistrați numai in Europa . In total, 182.453 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la un total…

- Prima Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete, desfașurata virtual, a fost caștigata de Amina Abu Shanab, din Romania, in varsta de 17 ani, eleva la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din Bucuresti.Amina Abu Shanab este in clasa a XI-a, iar anul trecut a caștigat medalia de argint, dupa…

- Conform acestor date, 30.990 de persoane din Statele Unite și-au pierdut viața in urma infecției cu coronavirus. SUA este țara cea mai grav afectata de COVID-19, inaintea Italiei (cu 21.645 morti), Spaniei (19.130 morti) si Franta (17.167 morti). Citește și: Pacienti din SUA, supusi unui tratament…

- Guvernatorul Andrew Cuomo a confirmat 172.196 de cazuri de coronavirus si 1.550 de decese, reprezentand aproximativ jumatate dintre decesele din tara. La nivelul intregii SUA numarul deceselor a ajuns marti la 3.415, cu peste 100 mai multe decat inregistreaza China, care a ramas la 3.305 decese cauzate…