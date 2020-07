Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american intentioneaza, de asemenea, sa repozitioneze forte in Polonia si in tarile baltice, in cazul in care ajunge la un acord cu acestea asupra statutului trupelor, a precizat intr-o conferinta de presa, la Washington, secretarul american al Apararii. The U.S. is moving 11,900 troops out…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari, a anuntat miercuri secretarul american al apararii, Mark Esper, informeaza AFP si dpa. Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari membre…

- Statele aliate NATO in zona Marii Negre sunt Romania, Bulgaria și Turcia. Romania a promovat permanent in interiorul NATO ideea de a transforma Marea Neagra intr-o zona de interes pentru alianța, data fiind proximitatea Rusiei. Secretarul american de Stat a spus in mod repetat in timpul conferinței…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii europeni (52%) intenționeaza sa amane cumpararea unui vehicul nou și susțin ca il vor pastra pe cel actual mai mult decat era prevazut inițial, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker . Polonezii sunt cei mai…

- Președintele american Donald Trump a dorit desfașurarea a circa 10.000 de militari activi pentru a inabusi protestele din capitala Washington D.C. si in alte parti din Statele Unite ale Americii, a declarat o inalta oficialitate din domeniul apararii pentru postul american CBS. Ministrul Apararii, Mark…

- Casa Alba a intentionat sa desfasoare in aceasta saptamana circa 10.000 de militari activi pentru a inabusi protestele din capitala Washington D.C. si in alte parti din Statele Unite ale Americii, a declarat sambata o inalta oficialitate din domeniul apararii pentru postul american CBS, citat duminica…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a postat, pe pagina sa de Facebook, un material in care a ținut sa precizeze ca nu poarta masca, in ciuda faptului ca se afla intr-un spațiu inchis, deoarece este singur in birou, iar filmarea este efectuata cu telefonul personal. Forum ARIR. Perspective caștigatoare:…

- In februarie 2020, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 0,5% in Zona Euro și cu 0,2% in UE. In martie 2020, comparativ cu martie 2019, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 15,4% in Zona Euro și 13,4% in UE, noteaza ziarul cipriot Dialogos La nivel lunar, in Zona Euro, in martie…