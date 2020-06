Celebrul Steve Priest, basist şi solist al trupei The Sweet, a murit la 72 de ani

The Sweet a fost una dintre cele mai populare trupe glam rock, în anii 1970, şi este cunoscută pentru piese ca „Ballroom Blitz”, „Little Willie”, „Wig Wam Bam”, „Action”, „Fox on the Run” şi „Love Is Like Oxygen”, potrivit News.ro. Priest… [citeste mai departe]