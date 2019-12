Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in orasul White Settlement, Texas. Un barbat a intrat intr-o biserica protestanta, duminica, in timpul slujbei, si a deschis focul. Doua persoane si-au pierdut viata, iar una a fost ranita si se afla in stare critica la spital.

- Doua persoane au murit și o a treia este in stare critica, dupa ce un barbat a deschis focul intr-o biserica din Texas, relateaza Associated Press. Atacatorul a fost și el impușcat.Atacul armat a avut loc in timpul liturghiei, care era transmisa online. „Se vede in inregistrare ca o persoana a inceput…

- Apar noi detalii in presa din Rusia despre tragatorul care a ucis un barbat și a ranit alți cinci, intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Serviciului Secret din Moscova. Barbatul de 39 de ani avea mai multe arme acasa si lucra ca agent de paza. Anchetatorii vor sa afle acum care au fost motivele…

- Focuri de arma s-au auzit joi in centrul Moscovei și mai multe ambulanțe și mașini de poliție au sosit in graba la sediul FSB (Serviciul Federal de Securitate). La fața locului se auzeau țipete, iar autoritațile instituiau un cordon de securitate. Un barbat ar fi deschis focul și a reușit sa faca mai…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, printre care si trei politisti, iar peste 70 de persoane au fost ranite in urma atacului armat care a avut loc vineri in Bagdad in apropierea locului de desfasurare a protestelor, au informat surse medicale și din poliție, potrivit site-ul agenției Reuters, scrie…

- Potrivit politiei, trei persoane au fost ucise in atacul produs in Baza aeriana Pensacola din Florida. Alte sapte persoane, inclusiv doi agenti de politie, au fost ranite in atac. Un oficial american a declarat ca autorul atacului era un student saudit la Sectia Aviatie a Academiei militare din Pensacola.

- Cel putin 15 oameni au murit si patru au fost raniti in provincia Yala din sudul Thailandei dupa ce mai multi insurgenti separatisti au atacat un punct de control de securitate. Atacatorii au imprattieat explozibili si cuie pe strazi pentru a intarzia fortele de fordine sa-i prinda.

- Acest demers vine dupa o lunga serie de atacuri sangeroase care au marcat SUA doar in acest an, intre care masacrul din august din El Paso, in Texas, soldat cu 22 de morti, si cel de a doua zi din Dayton, Ohio, soldat cu noua morti.William Barr a anuntat noul efort intr-o scrisoare adresata…