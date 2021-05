Stiri pe aceeasi tema

- Membrul trupei La Familia, Tudor Sișu, a gasit puterea de a vorbi despre cele mai grele momente din viața lui, anumite clipele pe care l-a petrecut in spatele gratiilor. In prezent, artistul este conștient ca perioada pe care a petrecut-o in inchisoare a fost ca o lecție de viața pentru el și condamnarea…

- Timp de șase ani, avocatul Remus Robu a negociat cu o firma de asigurari britanica in numele unui roman de 35 de ani care a ramas paralizat dupa ce a cazut in gol pe șantierul unde lucra. Au obținut despagubiri de peste 5 milioane de lire sterline și au capatat speranța ca fiecare proces caștigat pentru…

- Romanca Diana Cristea (19 ani) și iubitul ei, britanicul Joel Osei (25 de ani) au fost condamnați la inchisoare in Marea Britanie dupa ce l-au ucis pe Adrian Murphy, un cunoscut dansator irlandez, campion de 7 ori la dans in țara lui. Evenimentul tragic s-a petrecut la Londra. ...

- Barbatul care, din gelozie, și-a ucis soția, asistenta și director de ingrijiri la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, in urma cu un an, a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare. Sebastian Dumitru Patriche, barbatul care, la inceputul lunii ianuarie 2020 a mers la Spitalul din Piatra…

- Un tribunal din Turcia a pronuntat marti cinci condamnari la inchisoare pe viata in dosarul asasinarii ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov, in 2016, informeaza AFP si Reuters. Alti sase inculpati au fost condamnati la detentie pe termen mai scurt pentru "apartenenta la o organizatie…

- Un ofiter de la Penitenciarul Tulcea a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a lui Catanoiu Ciprian Irinel, ofiter in cadrul Penitenciarului Tulcea, sub aspectul savarsirii infractiunii de…

- Nicoleta Mariana Toncea (sotia lui Ioan Niculae, presedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, iar Viorel Barac (director general al Interagro) a primit 3 ani si 6 luni inchisoare…

- Criminala in serie Rose West a fost vaccinata in inchisoare, fiind incadrata la persoanele extrem de vulnerabile. Femeia a primit doza chiar inaintea directorilor inchisorii de la HMP New Hall din vestul Yorkshire.