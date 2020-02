Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca recuperarea Crimeii, anexata ilegal de Rusia in 2014, este o parte inerenta a ideii nationale a Ucrainei, dar a recunoscut ca acest lucru nu se va intampla in viitorul apropiat, potrivit agentiilor de presa EFE si Ukrinform.…

- Ucraina marcheaza marti sase ani de la tragicele evenimente din februarie 2014, când peste 100 de protestatari pro-europeni au fost ucisi în Piata Independentei din Kiev în timpul manifestatiilor împotriva regimului condus de Viktor Ianukovici, care a decis atunci sa suspende…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, este asteptat duminica in Kazahstan si Uzbekistan pentru a intari legaturile cu aceste doua tari din Asia Centrala apropiate Moscovei si economic legate de Beijing, noteaza AFP. Dupa vizita efectuata vineri in Ucraina iar sambata in Belarus, un…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev, intr-o vizita delicata, in plin proces de destituire a lui Donald Trump, din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP potrivit news.ro.Vizita diplomatului, care…

- Compania energetica ruseasca de stat Gazprom a platit companiei similare din Ucraina 2,9 miliarde de dolari pentru a incheia o disputa in justitie vizand costuri de tranzit. Cele doua companii au incheiat recent un acord valabil pentru o perioada pe cinci ani care prevede transportul de gaze naturale…

- Rusia si Ucraina au anuntat sambata prevederile unui nou acord cu privire la tranzitul gazelor naturale, care va permite Moscovei sa furnizeze energie Europei cel putin inca cinci ani si prin care Kievul va incasa 2,9 miliarde de dolari (2,6 miliarde de euro), relateaza Reuters, potrivit news.ro.Acest…

- Intr-un editorial publicat in ziarul ”Ukrainska Pravda”, Porosenko ii spune lui Zelenski ca ”Putin manipuleaza pe toata lumea, cu privire la fond, fapte, cifre, harti, emotii”.”In acest context, un sfat sincer: evitati intalnirile ochi in ochi cu Putin atunci cand este posibil, pentru a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca intentioneaza sa ajunga la un acord cu Rusia asupra unui schimb care sa se refere la toti prizonierii ramasi, in timpul intrevederii pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin in marja summitului de saptamana viitoare de la Paris,…