SUA: Aproape 11.000 de persoane evacuate după fisurarea a două baraje în statul Michigan Aproape 11.000 de persoane din centrul statului Michigan au fost evacuate dupa fisurarea a doua baraje, incident care a trezit temerea unor inundatii "istorice", au anuntat miercuri autoritatile statului din nordul SUA, informeaza AFP.



Ploile puternice din ultimele zile au provocat fisurarea barajelor Edenville si Sanford, determinand o crestere brusca a apelor raului Tittabawassee din apropiere de Midland, un oras cu o populatie de 41.000 de locuitori situat la 200 km nord de Detroit.



Aproximativ 10.000 de locuitori din acest oras si alti 950 care locuiesc in zonele rurale…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

