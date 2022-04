Stiri pe aceeasi tema

- Este puțin probabil ca Ucraina sa adere la UE fara ca mai intai sa se alature NATO ca ”partener principal”, a declarat sambata vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. In viziunea deformata a Moscovei, cele doua organizații s

- Cele patru scenarii in care Rusia ar putea folosi armele nucleare: Declarația fostului președinte rus Cele patru scenarii in care Rusia ar putea folosi armele nucleare: Declarația fostului președinte rus Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, actualul șef adjunct al Consiliului de Securitate,…

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…

- Rusia a avertizat joi,17 martie, SUA ca are puterea de a pune la punct superputerea lumii și a acuzat Occidentul ca a alimentat un „complot rusofob salbatic” de a o distruge. Dmitri Medvedev, care a ocupat funcția de președinte din 2008 pana in 2012 și acum este secretar adjunct al Consiliului de Securitate…

- Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008 si 2012 si este in prezent secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a atras atentia asupra faptului ca istoria si-a dovedit in mod convingator ciclicitatea in secolul XXI, relateaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Departamentul Trezoreriei din SUA a anunțat joi sancțiuni impotriva a 24 de persoane și entitați din Belarus, inclusiv ministrul Apararii, din cauza „sprijinului și facilitarii” invaziei ruse in Ucraina, relataza CNN, citat de Digi24 . Administrația Biden anunțase anterior ca Minskul se va confrunta…

- Rusia și-a confirmat sprijinul pentru ideea de a face Brazilia membru permanent al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se afla intr-o vizita in Rusia. Declarația șefului diplomației ruse vine in urma…

- India si Rusia vor continua sa dezvolte cooperarea in cadrul Consiliului de Securitate al ONU (CS), se precizeaza in comunicatul de presa al Ministerului de Externe indian publicat luni in urma rezultatelor consultarilor bilaterale de la New Delhi, cu participarea ministrului adjunct de externe rus,…