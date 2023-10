Stiri pe aceeasi tema

- Anularea calatoriei presedintelui american Joe Biden in Iordania pentru a discuta despre deschiderea unui coridor umanitar in Fasia Gaza s-a facut pe baza unui consens, dupa ce liderul Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) a anuntat instituirea unei perioade de doliu in urma bombardarii unui spital…

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Casa Alba a anuntat marti ca Joe Biden nu se va mai deplasa in Iordania in cadrul calatoriei sale in Orientul Mijlociu, informeaza The Guardian, citat de news.ro.Decizia lui Joe Biden de a anula escala planificata in Iordania dupa o vizita in Israel vine dupa ce Iordania a anulat summitul cvadripartit…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de miercuri, 18 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 18 octombrie, ora 01.30: Razboiul din Israel provoaca o unda de șoc in economie: aurul se scumpește pe bursa de…

- Iordania și-a anulat summitul planificat pentru maine cu președintele american Joe Biden și cu unii lideri arabi, ca urmare a atacului asupra unui spital din Gaza din aceasta seara. Summitul va avea loc "atunci cand se va lua decizia de a opri razboiul și de a pune capat acestor masacre", a declarat…

- Presedintele american Joe Biden a vorbit cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a promis ca SUA nu vor condamna civilii in Fasia Gaza pentru actiunile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului.

- Președintele american Joe Biden a avut convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu șeful Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, in contextul pregatirilor Israelului pentru o operațiune in Fașia Gaza. In timpul convorbirilor telefonice, liderul american a remarcat sprijinul…