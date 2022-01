Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Joe Biden a retras oficial marti vaccinarea obligatorie in companiile cu peste 100 de angajati, luand act de veto-ul emis de Curtea Suprema a Statelor Unite, scrie AFP, informeaza Agerpres. Administratia pentru Sanatate si Securitate in Munca din SUA a anuntat aceasta…

- De Antara Haldar CAMBRIDGE – Coronavirusul este peste tot: in aer, pe suprafețe, in caile noastre respiratorii și, in ultima saptamana, la Curtea Suprema a SUA. Pe 10 ianuarie, elementele cheie ale controversatului mandat de „vaccin sau testare” al președintelui american Joe Biden au intrat provizoriu…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a blocat joi, 13 ianuarie, ca ordinul președintelui Joe Biden care impunea vaccinarea obligatorie anti-COVID sau testarea angajaților din marile companii, permițand in același timp administrației sale sa impuna cerința separata de vaccinare pentru angajații din unitațile…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins luni contestanțile facute de un grup creștin de cadre medicale și de un grup care militeaza impotriva vaccinurilor privind decizia statului New York de a introducere vaccinarea obligatorie a angajaților din sistemul sanitar, fara excepții pentru cei care invoca…

- Administrația democratului Joe Biden a depus luni o plângere împotriva statului republican Texas, acuzat ca și-a reproiectat circumscripțiile electorale pentru a dilua votul minoritaților de culoare și hispanice, potrivit AFP.„Departamentul de Justiție da în judecata Texasul…