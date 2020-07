SUA acuză Rusia că livrează arme în Libia (Pentagon) Rusia continua sa furnizeze diverse arme rebelilor libieni, precum avioane de vanatoare, rachete antiaeriene, mine si vehicule blindate, prin intermediul grupului de mercenari Wagner, potrivit unui comunicat difuzat vineri de Pentagon, relateaza AFP.



Pentagonul a difuzat imagini din satelit care arata echipament militar furnizat de grupul Wagner, cunoscut a fi apropiat presedintelui rus, ''pe liniile de front'' ale conflictului libian la Sirte.



Potrivit Pentagonului, fotografiile arata avioane de transport rusesti precum IL-76, avioane de vanatoare, vehicule… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

