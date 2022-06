Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de senatori americani, republicani si democrati, au anuntat duminica un acord asupra unui cadru legislativ privind folosirea armelor de foc, in contextul recentelor masacre care au socat Statele Unite, relateaza presa internaționala.

- Mitinguri pentru controlul armelor au avut loc sambata la Washington, New York, alte orase din SUA si din intreaga lume, pentru a creste presiunea asupra Congresului dupa o serie de atacuri armate in masa.

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri un proiect de lege privind controlul armelor care va ridica varsta minima la 21 de ani de la 18 ani pentru achiziționarea anumitor arme de foc și va inaspri interdicțiile privind armele greu de urmarit. Proiectul de lege, care a trecut cu 223 la 204,…

- Premierul Boris Johnson a declarat ca Marea Britanie este dispusa sa trimita zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda, stabilind o abordare mai dura pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, potrivit Reuters. Preocuparile cu privire…

- Un responsabil local din statul american New Mexico, fondator al unei grupari denumite „Cowboys for Trump”, a fost gasit vinovat marti de patrundere ilegala in cladirea Congresului SUA in timpul revoltei din 6 ianuarie anul trecut, relateaza Reuters. Este a doua victorie consecutiva pentru Departamentul…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care il condamna pe presedintele rus Vladimir Putin drept criminal de razboi, o demonstratie rara de unitate in Congresul american, profund divizat, transmite Reuters. Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si…