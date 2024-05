Stiri pe aceeasi tema

- VINIMONDO, importatorul numarul unu de vinuri premium și super premium destinate segmentului HoReCa din Romania, anunța cea de-a doua ediție a evenimentului World of Wines (WOW) by VINIMONDO care va avea loc pe 30 mai, la Palatul Bragadiru. World of Wines by VINIMONDO, deja un eveniment de referința…

- Salariul mediu net in HoReCa a ajuns, in luna februarie a acestui an, la valoarea de 2.881 de lei, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistica (INS). Industria se numara, de ani buni deja, printre cele care ofera cele mai mici salarii...

- In atenția tuturor operatorilor economici din industria ospitalitații din județul Maramureș: Primaria Municipiului Sighetu Marmației va fi gazda unei intalniri organizate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, dedicata consilierii și indrumarii operatorilor din aceasta industrie.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania trebuie sa intensifice eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar, pentru a revitaliza industria nationala de aparare si pentru a moderniza infrastructura de transport, informeaza AGERPRES . „Apararea cetatenilor nostri este una…

- Unii o au, alții aleg sa o cultive in interesul personal și al afacerii. Este vorba despre inteligența emoționala, cheia care ajuta liderii sa scada cheltuielile unei companii prin reducerea concediilor medicale, retenție mai mare de personal și clienți, și, per total, sa aiba o productivitate și profitabilitate…

- Intr-o lume in care prima impresie poate defini succesul unei afaceri, industria ospitalitații se reinventeaza continuu, nu doar prin serviciile oferite, dar și prin modul in care se prezinta clienților.

- Hotel Peștera angajeaza personal! Hotelul de patru stele din inima Bucegilor dambovițeni recruteaza personal și angajeaza: recepționer hotel, ospatat și bucatar. Toți cei interesați de o cariera in domeniul HoReCa și de a lucra intr-o echipa mare și frumoasa pot trimite CV-ul la [email protected] (str.…

- Painea Anului si Tortul Anului vor fi desemnate la Brasov, in cadrul evenimentului GastroPan. Painea Anului 2024 realizata artizanal, fara adaosuri de aditivi alimentari, cu o eticheta cat mai curata, dar si Tortul Anului vor fi desemnate la jumatatea acestei luni, la Brasov, in cadrul evenimentului…