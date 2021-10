SUA: Accesul la vot, subiectul unei lupte acerbe în Congres Alegerile prezidențiale din 2020 din SUA au adus cea mai mare participare din istoria țarii, în ciuda pandemiei și a eforturilor lui Donald Trump și a aliaților sai de a submina încrederea publicului în sistemul electoral de vot prin corespondența, în special, potrivit AFP.

În ciuda acestui numar fara precedent de alegatori, alegerile sunt considerate pe scara larga drept cele mai sigure din istoria electorala din SUA. Cu toate acestea, mai multe state din întreaga țara au luat masuri în ultimele luni pentru a folosi acuzațiile nefondate de frauda pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

