- Un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o școala din Texas, ucigand 14 copii și un profesor. Atacatorul a murit. Este cel mai grav atac armat petrecut in SUA in acest an. Președintele Joe Biden a fost informat imediat despre eveniment.

- Un argesean in varsta de 26 de ani, care si-a insusit portofelul cazut din buzunarul unui trecator, a fost identificat si retinut de politisti, urmand sa fie prezentat vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive, informeaza Digi24 . Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Partida Romilor Pro Europa Cluj a anuntat ca va da in judecata Primaria Turda, dupa incendiul soldat cu sase morti (doi adulti si patru copii), din Turda. Primarul sustine ca, de fapt, familia renuntase la o casa sociala.

- Doi copii de 9 si 12 ani si-au vazut moartea cu ochii. Erau spectatori la o cursa ilegala de masini cand un sofer de 17 ani, fara permis, a pierdut controlul volanului si i-a lovit in plin. Unul dintre copii, in stare extrem de grava, a fost trimis cu un elicopter SMURD in Capitala. Culmea, […] Source

- Doua femei au fost ucise intr-un atac comis luni intr-un liceu din orașul Malmo, in Suedia. Suspectul, un elev de 18 ani, a fost reținut de polițiști. Cele doua femei, avand in jur de 50 de ani, „erau angajate ale școlii”, a indicat poliția suedeza intr-un comunicat. Un bilanț anterior comunicat de…

- Cel puțin șase oameni și-au pierdut viața și alții au fost raniți pe o autostrada din statul american Missouri, dupa un accident in lanț in care au fost implicate aproximativ 50 de autovehicule. S-au ciocnit autoturisme și TIR-uri aflate pe ambele sensuri de mers ale autostrazii Interstate 57, langa…