- SUA au amenintat gruparea Statul Islamic cu represalii in Afganistan dupa atentatul de joi din apropierea aeroportului din Kabul, in timp ce Pentagonul a declarat ca se asteapta la noi atacuri, relateaza AFP. "Daca putem descoperi cine are legaturi cu atacul, ne vom lansa in urmarirea lor",…

- Doisprezece militari americani au fost ucisi si 15 au fost raniti in atentatele sinucigase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul, a declarat un inalt responsabil american, precizand ca evacuarile continua, relateaza AFP si Reuters. "Doi jihadisti considerati ca afiliati la Statul Islamic (SI)…

- Talibanii au tras focuri de arma în aer și au folosit bastoane pentru a forța oamenii disperați sa fuga din Afganistan sa faca un pas în spate și pentru a forma cozi ordonate în fața aeroportului din Kabul duminica, au spus martorii, la o zi dupa ce șapte persoane au murit strivite…

- Washingtonul ar putea continua bombardamentele in Afganistan daca ofensiva talibanilor, inceputa in urma cu o luna de zile, va continua. O declarație facuta duminica de generalul Kenneth Mckenzie, șeful Comandamentului central al armatei americane (Centcom): «Statele Unite, a subliniat domnia sa, și-ar…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Comandantul fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a predat atributiile luni in contextul retragerii definitive a trupelor straine din tara, unde talibanii continua sa castige teren, relateaza France Presse. In cadrul unei ceremonii la cartierul general…