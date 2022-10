Studiu: Vegetarienii, predispuși la depresie!? Persoanele care au renunțat la carne și preparate din carne se pare ca sunt predispuse la depresie, sugereaza un nou studiu. Regimurile vegetariene și vegan ar putea fi legate de o prevalența mai ridicata a episoadelor depresive, potrivit unui studiu, pregatit sa apara in ediția din 2023 a Journal of affective disorders, transmite Sante magazine. Cercetatorii au analizat datele din ELSA-Brasil cohort, un studiu in care sunt incluși 15.000 de brazilieni. Participanții au declarat in formulare care este regimul lor alimentar. Depresia a fost evaluata cu ajutorul Clinical Interview Schedule-Revised,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

