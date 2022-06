Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2 milioane de persoane din Marea Britanie sufera inca de simptomele noului coronavirus si dupa mai mult de patru saptamani de la infectare, potrivit unui studiu asupra "long COVID", publicat miercuri de Oficiul National de Statistici (ONS), relateaza AFP.

- Omicron provoaca mai puține cazuri de long-COVID in randul celor dublu vaccinați decat Delta, arata un nou studiu. Șansele ca adulții complet vaccinați infectați cu Omicron BA.1 sa raporteze ca au avut COVID lung de la 4 pana la 8 saptamani dupa imbolnavire au fost reduse cu 50% fața de persoanele…

- In prezent, specialiștii investigheaza care este agentul care declanșeaza ceea ce s-a numit hepatita de cauza necunoscuta. Ei studiaza trei ipoteze: o noua tulpina de adenovirus, o infecție Covid-19 in antecedent, sau ambele cu evoluție in același timp. Pana acum, Organizația Mondiala a Sanatații a…

Cazurile severe de COVID cauzeaza tulburari cognitive echivalente cu imbatranirea cu 20 de ani, arata un studiu realizat in Marea Britanie, citat de Sky News.

- Ministrul britanic al afacerilor, Kwasi Kwarteng, a comandat marți un raport de expertiza privind știința geologica a fracturarii gazelor de șist, subliniind ca toate opțiunile ar trebui sa fie pe masa, avand in vedere creșterea prețurilor petrolului din cauza razboiului din Ucraina, transmite Reuters.

- Compania aeriana low-cost easyJet a anuntat luni ca a fost obligata sa anuleze unele zboruri spre si dinspre Marea Britanie, dupa o noua explozie a cazurilor de infectie cu COVID-19 in randul angajatilor, transmite Reuters.