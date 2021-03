Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanci au anunțat, miercuri, ca varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare,…

- O varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare, au anuntat miercuri cercetatorii, potrivit…

- Pana marti, in Romania sau fost depistate 200 de cazuri de infectare cu tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2, potrivit directorului Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. „Pana astazi aveam inregistrate in tara noastra 200 de astfel de tulpini”, a…

- Tusea, durerile in gat și oboseala sunt mai frecvente la persoanele care au testat pozitiv pentru noua varianta britanica a coronavirusului, dar o pierdere a gustului sau a mirosului este mai puțin probabila, a constatat un sondaj aparut in Marea Britanie spre finalul lunii ianuarie 2021. Aceasta tulpina…

- Danemarca a raportat ca tulpina B.1.1.7, aparuta prima oara in Marea Britanie, a fost detectata in aproape jumatate din testele pozitive din a doua saptamana a lunii februarie, a declarat marți ministrul sanatații, Magnus Heunicke, scrie hotnews .Deși bilanțul infecțiilor au scazut in Danemarca, varianta…

- Ministrul britanic al Transporturilor a declarat pentru radioul LBC din Marea Britanie ca expertii sunt ingrijorati ca vaccinurile anti-Covid aflate pe piata in acest moment nu vor fi eficiente impotriva tulpinii de virus aparute in Africa de Sud. "Varianta sud-africana ii ingrijoreaza pe…

- Noua varianta a virusului, care se raspandeste acum in lume, a fost detectata pentru prima data in Regatul Unit si este mai transmisibila decat tulpina originara identificata in China in urma cu un an.O alta varianta recenta a fost identificata mai intai in Africa de Sud.„Patru persoane au calatorit…

- „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate confirma numai prin secvențierea genomului viral de catre institutele sau unitațile sanitare abilitate, iar aceasta procedura tehnica va fi definitivata zilele…