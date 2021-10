STUDIU | Urmează o perioadă de instabilitate profundă: proteste preconizate la nivel mondial Protestele se vor intensifica in urmatoarea perioada pe fondul deteriorarii indicatorilor socio-economici, in special in tarile emergente, si vor avea repercusiuni asupra activitatii economice a tarilor afectate, in special asupra comertului exterior, conform celui mai recent studiu realizat de asiguratorul de credit Coface. "In timp ce restrictiile legate de pandemia COVID-19 au oprit temporar intensificarea protestelor, un nou val se intrevede la orizont. Se asteapta ca protestele, in special in tarile emergente, sa creasca din cauza unei deteriorari fara precedent a indicatorilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele se vor intensifica in urmatoarea perioada pe fondul deteriorarii indicatorilor socio-economici, in special in tarile emergente, si vor avea repercusiuni asupra activitatii economice a tarilor afectate, in special asupra comertului exterior, conform celui mai recent studiu Coface. "In…

- Accesarile online de muzica la nivel mondial au crescut in primele opt luni ale anului cu 25,9%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui nou studiu privitor la tendintele muzicale internationale realizat de MRC Data, informeaza News.ro. Totalul accesarilor online audio on-demand,…

- Studiu SUA: Varianta Delta se poate raspandi rapid in scoli atunci cand profesorii si personalul nevaccinat sunt in interior si nu poarta mastile de protectie.Cazul unui focar asociat cu varianta Delta intr o scoala primara din Marin, California, in perioada mai iunie 2021.In perioada 23 mai 12 iunie…

- Numarul transplanturilor de organe efectuate la nivel mondial a scazut vizibil in primul an al pandemiei de coronavirus, conform rezultatelor unui studiu recent, relateaza DPA marti.Cercetarea, realizata de Societatea Europeana de Transplant de Organe din Italia si publicata in jurnalul medical Lancet,…

- Biroul Național de Statistica anunța ca exporturile de marfuri realizate in luna iunie 2021 au avut o valoare de 226,8 milioane dolari SUA, cu 12,4% mai mult in raport cu luna mai 2021 și cu 19,6% - comparativ cu luna iunie 2020. Iar pentru intreaga perioada ianuarie-iunie 2021 exporturile de marfuri…

- STUDIU: Risipa ieșita din comun, peste doua miliarde de tone de alimente raman neconsumate la nivel mondial STUDIU: Risipa ieșita din comun, peste doua miliarde de tone de alimente raman neconsumate la nivel mondial Peste doua miliarde de tone de alimente raman neconsumate la nivel mondial, o cantitate…

- Mai mult de 3,5 miliarde de doze de vaccin anti-Covid-19 au fost administrate pana in prezent la nivel mondial, iar dintre toate țarile China este cea care are cei mai multi oameni imunizati. Din total, China a administrat pana in prezent 1,4 miliarde de doze de vaccin, scrie News.ro, preluat de Hotnews.…

- Circa 4% dintre cazurile de cancer depistate anul trecut in lume (sau 740.000) sunt legate de consumul de alcool, inclusiv moderat, potrivit estimarilor Agentiei Internationale pentru Cercetarea Cancerului (CIRC) publicate miercuri, noteaza AFP.