- Numeroase persoane acuza dureri si edeme la nivelul membrelor inferioare odata cu venirea verii iar cauzele acestora pot varia, de la alimentatia nepotrivita, la lipsa de miscare si chiar anumite afectiuni ascunse ale inimii. Insuficienta veno-limfatica este unul din factorii care poe duce la senzatia…

- Aproape jumatate dintre romani considera ca un diagnostic de cancer duce intotdeauna la deces, potrivit unui studiu. Printre temerile legate de aceasta boala se numara absenta medicamentelor si a altor materiale dar si cheltuielile mari cu tratamentul.

- Mare parte din cei mai vechi copaci baobab din Africa, unii datand chiar din vremea Greciei antice, au murit brusc, in ultimul deceniu, din cauza schimbarilor climatice, arata un studiu al carui coautor este cercetatorul roman Adrian Patrut de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj.

- Aproape 7 milioane de romani traiesc in saracie, iar dintre acestia peste 3,8 milioane sunt in deprivare materiala severa. In timp ce autoritatile isi fac planuri sa trecem la euro, patru din zece romani...

- Punctul-amenda ar putea avea doua valori, una pentru oamenii activi și alta pentru pensionari, potrivit unei propuneri legislative inregistrate de curand la Senat pentru dezbatere. In condițiile in care valoarea punctului-amenda pentru pensionari va fi mai mica decat valoarea acestuia pentru oamenii…

- Agentia Europeana a Mediului informeaza ca, anual, 28.000 de romani mor din cauza anumitor probleme cauzate de aerul poluat cum ar fi bronsitele, astmul sau bolile cardiovasculare, iar aproximativ un milion de romani sufera de afectiuni respiratorii.

- Pentru ca lumea digitala ne conecteaza din ce in ce mai mult, apare o tendința tot mai accentuata de a ne face bagajul și de a calatori pe perioade lungi de timp, de a explora, a cunoaște și a imparți cu ceilalți din experiențele traite.