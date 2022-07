Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile lor experimentale pe vaccinuri care depasesc abordarea actuala includ vaccinuri de imbunatatire a celulelor T, concepute in primul rand, pentru a proteja impotriva bolilor severe daca virusul devine mai periculos, si vaccinuri cu pancoronavirus, care protejeaza impotriva familiei mai largi…

- Romania a crescut de la o medie de 300 de cazuri COVID pe zi la 400, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Germania inregistreaza 100.000 de cazuri pe zi, dar semnul bun este ca nevoia de servicii medicale spitalicești și mai ales de terapie intensiva a fost minimala in ciuda numarului mare…

- Europa respira liniștita pentru ca pe frontul Covid nu e nimic nou. Dar chiar daca s-a renunțat la masurile de protecție, asta nu inseamna ca SARS-COV-2 și-a epuizat variantele. Deja subvariantele Omicron creeaza valuri noi de contaminari in ultimele saptamani in Africa australa și Statele Unite, iar…

- Un studiu al eșantioanelor de sange recoltate indiferent de cauze in Statele Unite arata ca, in realitate, numarul copiilor infectați cu noul coronavirus este mult mai mare comparativ cu numarul indicat prin testele PCR și anunțat oficial, transmite Sciences de Avenir. In doi ani de pandemie, coronavirusul…

- Statele Unite(SUA) au depașit faza de pandemie de COVID-19, a declarat dr. Anthony Fauci, consilierul medical principal al președintelui Joe Biden și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, citat de CNN. „Cu siguranța, in acest moment, in aceasta țara, am ieșit din faza de pandemie.…

- Evusheld demonstreaza protecție semnificativa impotriva formelor simptomatice de COVID-19 pentru o perioada de minim 6 luni in cadrul studiului clinic de faza III PROVENT efectuat pe populații cu risc crescut. Studiul clinic de profilaxie (preventie) pre-expunere cu Evusheld a redus riscul de COVID-19…

- Un vaccin contra Covid-19 efiacace impotriva multiplelor variante pana in toamna, ”este o posibilitate, dar nu o certitudine”, a declarat, recent, patronul gigantului farmaceutic Pfizer, Albert Bourla, transmite Europe 1. Sper ca pana in toamna – dar nu este o certitudine – vom putea avea un vaccin…

- La nivel global, este a treia saptamana consecutiva cand se inregistreaza o scadere a numarului de cazuri și de decese provocate de Covid-19, a transmis un raport epidemiologic saptamanal al Organizației Mondiale a Sanatații. In lume, in ultima saptamana, numarul cazurilor a ajuns la 7 milioane și al…