Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia va impinge la extreme limitele saraciei. Ultima luna din an sta sub semnul unor valuri de avertismente privind o uriașa criza umanitara care se va manifesta in 2021, daca nu se vor lua masuri care sa ii vizeze și pe oameni considerați invizibili, la care planurile de ajutorare nu au ajuns decat…

- CHIȘINAU, 19 nov - Sputnik. Mai multe operatii de transplant au fost amanate din cauza noului coronavirus. Daca in ceilalți ani pana in luna noiembrie se efectuau in jur de 15 -20 de transplanturi, atunci in acest an COVID-19 a cam dat totul peste cap. In primele șase luni de la pandemie, in Moldova…

- Scrisoare trimisa de catre Ramona Ioana Bruynseels: „Domnule Orban, romanii sunt OAMENI, nu CIFRE! Domnule Prim-ministru, Inchiderea “peste noapte” a piețelor reprezinta doar ultima picatura dintr-o cascada de acțiuni grabite, superficiale și ineficiente cu care incercați sa…

- O lume divizata nu va fi capabila sa capabila sa combata pandemia, ci are nevoie de o acțiune concertata pentru a nu permite ca milioane de oameni sa intre in saracie, a declarat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Acesta a aratat ca ca ar fi putut fi facute multe…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa, conform agerpres.ro. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai…

- Pandemia cu noul coronavirus si masurile de izolare asociate au determinat cresterea cu 150 de milioane a numarului de copii care traiesc in saracie, releva o analiza publicata joi de UNICEF si Salvati Copiii. De la inceputul pandemiei, a fost inregistrata o crestere cu 15% a numarului de copii care…

- Femeile se imbolnavesc mai des, iar barbații mor in numar mai mare. Asta arata tabloul general al pandemiei din țara noastra. Potrivit datelor oficiale, 60 la suta din numarul total de imbolnaviri de COVID-19 s-au inregistrat in randul femeilor.

- Pandemia de coronavirus afecteaza grav economiile marilor țari. Majoritatea tarilor membre ale G20 au suferit scaderi fara precedent ale Produsului Intern Brut in trimestrul al doilea al anului, din cauza pandemiei, fiind inregistrata o reducere comuna record, de 6,9%, comparativ cu primul trimestru,…