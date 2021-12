Stiri pe aceeasi tema

- Disponibilitatea romanilor de a calatori anul viitor va fi chiar mai mare decat in perioada pre-pandemica, insa vor exista si modificari privind preferintele acestora pentru tipul de cazare si serviciile alese, arata datele publicate de o platforma hoteliera, conform agerpres. Potrivit celui mai…

- Datorita sprijinului financiar oferit de tichete, vacantele au devenit mai accesibile pentru romani. Din acest motiv, cei mai multi dintre ei au fost dispusi sa suplimenteze bugetul de concediu din banii lor, astfel incat sa se bucure de cazari mai bune, dar si de servicii extra. ”Vesti bune pentru…

- Speranța de viața a scazut in Romania cu 1.4 ani din cauza Covid-19: Numarul deceselor ar putea fi substanțial mai mare Speranța de viața a scazut in Romania cu 1.4 ani din cauza Covid-19: Numarul deceselor ar putea fi substanțial mai mare Din cauza pandemiei de coronavirus, speranța de viața in Romania…

- Pandemia de coronavirus a redus mai putin dorinta de calatorie a turistilor fata de asteptari, anul acesta, iar anul viitor disponibilitatea pentru calatorii ar putea fi chiar mai mare decat inainte de Covid, reiese din sondajul reprezentativ efectuat de Szallas Group in parteneriat cu Nielsen IQ. Potrivit…

- Fie ca suntem mari sau mici, ne bucuram cu toții de sarbatorile iernii, iar Moș Nicolae este unul dintre cei mai dragi moși ai sufletului nostru. Legenda spune ca Moș Nicolae sosește in fiecare an, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, și aduce copiilor cuminți daruri multe, pe care le pune in ghetuțele…

- Obiceiul de a oferi coșuri cadou gourmet in perioada Sarbatorilor de iarna a devenit tot mai prezent și in Romania. Trendul a fost adus in principal de corporațiile internaționale, care au importat acest gest elegant de business și in activitatea lor de pe piața locala, oferind angajaților și colaboratorilor…

- „Romania a ajuns captiva unei gaști de iresponsabili, preocupați doar de funcții, bani și satisfacerea orgoliilor politice! Niciodata, in istoria moderna a Romaniei, ruptura dintre cei care conduc țara și populație nu a fost atat de mare.Desemnarea, in batjocura!, a lui Cioloș cand romanii nu mai au…