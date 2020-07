Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele obeze sau supraponderale prezinta un risc mai mare de a avea complicatii sau de a muri din cauza Covid-19, spun specialistii britanici dupa ce au examinat o mare parte din cazurile de pana acum. Analiza efectuata de Public Health England a constatat ca persoanele cu un exces de greutate,…

- Medicii din provincia Wuhan, China, au constatat ca nivelul inalt de zahar in sange creste de ori riscul deceselor in randul pacientilor infectati cu COVID-19, chiar daca pacientul nu sufera de diabet zaharat sau de obezitate.

- Un medicament cunoscut in randul persoanelor care sufera de diabet ar putea avea efecte benefice asupra bolnavilor de coronavirus, potrivit unui studiu realizat in Statele Unite ale Americii. Potrivit oamenilor de știința, metformina ar reduce riscul de deces in cazul femeilor infectate cu COVID-19.

- Persoanele cu probleme de sanatate preexistente, cum ar fi boli de inima sau diabet, prezinta un risc de 6 ori mai mare de spitalizare asociata COVID-19 si un risc de 12 ori mai mare de deces din aceasta cauza, in comparatie cu indivizii care erau sanatosi inainte de a contracta noul coronavirus, conform…

- Persoanele cu probleme de sanatate preexistente, cum ar fi boli de inima sau diabet, prezinta un risc de 6 ori mai mare de spitalizare asociata COVID-19 si un risc de 12 ori mai mare de deces din aceasta cauza, in comparatie cu indivizii care erau sanatosi inainte de a contracta

- Persoanele care folosesc de mai multe ori in aceeași zi masca de unica folosința, scoțand-o periodic de pe fața, atunci cand nu sunt in incaperi inchise, procedeaza greșit și sunt mai expuse infectarii cu noul tip de coronavirus, explica șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna,…

- Specialiștii vin cu date ingrijoratoare, care arunca in aer informațiile promovate de președintele SUA, Donald Trump. Hidroxiclorochina, medicamentul anti-malarie, pe care presedintele american Donald Trump spune ca a luat-o si i-a indemnat si pe altii sa o foloseasca, ar presupune un risc crescut…

- Administrarea de hidroxiclorochina, un medicament antimalaric, nu a ameliorat si nici nu a inrautatit intr-o maniera semnificativa starea pacientilor infectati cu noul coronavirus si care prezinta forme grave ale bolii, potrivit unui studiu publicat joi si realizat in doua spitale newyorkeze, informeaza…