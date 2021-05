Stiri pe aceeasi tema

- Rechinii, la fel ca broastele testoase sau alte specii marine, folosesc campurile magnetice pentru a se orienta in lungile lor parcursuri oceanice, potrivit unui studiu publicat joi de revista americana Current Biology, relateaza EFE. Oamenii de stiinta au intuit de mult timp acest lucru, care a putut…

- Omul de Neanderthal avea un sistem auditiv la fel de fin ca al nostru, potrivit unui studiu stiintific, o dovada suplimentara ca varul lui Homo sapiens avea o capacitate de comunicare la fel de eficienta ca acesta din urma, potrivit AFP.

- „In era digitala, informarea corecta și cat mai completa areo importanța particulara șinecesita cunoașterea percepțiilor cetațenilor.In contextul creșterii interesului acordat noilor tehnologii și radiațiilor electromagnetice, am realizat un studiu pentru a afla gradul de informare șipercepțiile cetațenilor…

- Oamenii, in special tinerii, au devenit mai ingrijorati de prapastia dintre bogati si saraci in timpul pandemiei de coronavirus, releva autorii unui nou studiu global prezentat marti, care fac apel la guverne sa ia masuri pentru a corecta aceasta diferenta, potrivit Reuters.

- Un studiu realizat pe rezidentii din statiunea montana Ischgl, considerata cel mai grav focar de coronavirus din Austria, a descoperit ca, la cel putin opt luni dupa ce au contractat virusul SARS-CoV-2, cei mai multi dintre localnici si-au pastrat imunitatea dobandita fata de maladia COVID-19, au anuntat…

- Aproape un sfert din angajatii din Germania lucrau de acasa la sfarsitul lui ianuarie, arata un studiu al Fundatiei Hans Boeckler, citat marti de dpa . Procentajul telemuncii a crescut din nou, asa cum spera guvernul de la Berlin, in cadrul eforturilor de a reduce numarul de infectari cu coronavirus.…

- Procesul unui medic a imparțit America in doua. Dr. Gokal, fost șef al echipei care coordoneaza lupta anti-COVID in districtul texan Harris, e privit de unii ca un erou, iar de alții e blamat, dupa ce a luat decizia de a vaccina cu 10 doze de ser Moderna persoane care nu erau „la rand” pentru imunizare,…

- Poluarea provocata de combustibilii fosili a cauzat peste 8 milioane de decese premature in 2018, care reprezinta 20% din totalul adultilor decedati la nivel global in acel an, afirma autorii unui studiu publicat marti, relateaza AFP si Reuters. Jumatate din acest bilant apartine Chinei…