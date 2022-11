Stiri pe aceeasi tema

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

Președintele Vladimir Putin a cerut Guvernului rus sa elimine vizele pentru straini, chiar daca țarile din care aceștia provin le cer vize rușilor, potrivit The Moscow Times.

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner a respins ideea unor noi imprumuturi comune la nivelul Uniunii Europene, ca o modalitate pentru a raspunde la criza energetica prin care trece blocul comunitar, apreciind ca este mai ieftin pentru statele membre individuale sa se imprumute singure,…

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza zone din 11 judete, in orele urmatoare.

- Romania a importat, in primele opt luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,512 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1% (- 381.300 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

Trei spectacole facute pe texte din programa de Bacalaureat - "Enigma Otiliei" de George Calinescu, "Stalpii societatii" de Henrik Ibsen si "Moara cu noroc" de Ioan Slavici - vor avea premiera in luna octombrie, la Teatrul Nottara.

Tarile de Jos, calificate duminica in semifinalele Ligii Natiunilor, candideaza pentru a gazdui aceasta faza finala in iunie 2023, a anuntat Federatia Olandeza (KNVB), citata de lefigaro.fr.

- Preturile petrolului au scazut marti, alaturi de alte active riscante, inainte de majorarea dobanzilor de catre Rezerva Federala, asteptata miercuri, investitorii anticipand ca banca centrala americana va continua sa scumpeasca finantarea la sedintele viitoare de politica monetara, pentru a tempera…