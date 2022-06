Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, la Digi24, ca in coaliția de guvernare au fost discutate mai multe variante de reducere a prețurilor la carburanți, insa ca in final a fost decisa compensarea cu 50 de bani. El considera ca „marea majoritate a traderilor” vor aplica aceasta compensare,…

- Premierul Nicolae Ciuca participa, miercuri, la sedinta Coalitiei, dupa ce in cursul diminetii a avut o intalnire, la sediul Guvernului, cu ministrii Energiei si Finantelor, pentru gasirea de solutii privind preturile majorate la carburanti. Decizia Executivului urmeaza sa fie anuntata pana joi, a anuntat…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut, joi, in ședința de Guvern, Ministerului Energiei și Ministerului de Finanțe sa verifice „elementele de preț la carburanți”: „Sa avem o decizie privind modul in care s-a ajuns la acest nivel al prețurilor la carburanți”.

- Peste 250 de infectari cu variola maimuței (monkeypox) au fost confirmate prin teste de laborator pana acum in 23 de țari din afara Africii, unde boala este considerata endemica. Doar in Marea Britanie, unde au aparut și primele focare, au fost inregistrate peste 100 de cazuri. In Portugalia sunt raportate…

- Costul unui mic-dejun in Marea Britanie care include paine prajita, oua, carnati, slanina si fasole a crescut cu 7% fata de anul trecut. In cazul in care o persoana achizitioneaza toate ingredientele necesare pentru prepararea unui mic-dejun cu alimente prajite, costul total se ridica in prezent…

- Bogdan Chiritoiu a afirmat ca s-au derulat controale ale ANPC si ANAF, iar ANPC are o serie de probleme punctuale in unele benzinarii. ”Ne uitam la ansamblu, la ceea ce fac companiile, nu ce se intampla la o statie de benzina. Nu am acum un rezultat pe care sa vi-l pot comunica”, a spus Chiritoiu despre…

- ANRE a afișat prețurile la benzina și motorina pentru vineri, 22 aprilie. Deci, prețul benzinei va crește cu 19 bani, iar cel al motorinei va fi mai mare cu 6 bani. ANRE anunța ca, maine, 22 aprilie, un litru de benzina va costa 26,82 lei, iar un litru de motorina 26, 38 lei.

- Intreaga activitate a firmelor de curierat si de transport international a fost vizibil afectata de noul context politico-economic, iar situatia post-Brexit a ridicat multe semne de intrebare romanilor aflati in Regatul Unit. Conditiile si felul in care coletele vor continua sa circule intre Romania…