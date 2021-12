STUDIU Părinții din România, DISPUȘI să plătească MAI MULT pentru serviciile bonelor vaccinate Cererea parinților pentru bone vaccinate a crescut cu 70% fața de anul trecut, conform unei cercetari recente, iar opt din 10 familii iau in considerare vaccinarea bonei atunci cand cauta pe cineva care sa aiba grija de copil. Cererea parinților pentru bone vaccinate a crescut cu 70% fața de anul trecut, conform unei cercetari recente. Daca in 2020 una din 10 familii iși punea problema colaborarii cu o bona vaccinata, in 2021, 8 din 10 familii (80%) iau in considerare acest aspect, potrivit Sitter, platforma online dedicata serviciilor de ingrijire din Romania. Conform datelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

