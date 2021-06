Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de trei sferturi dintre companii intenționeaza sa-și perfecționeze / recalifice pana la 25% din forța de munca in urmatorii trei ani. Pana la 5,7 milioane de noi locuri de munca ar putea fi create in toata Europa pana in 2030 ca urmare a investițiilor accelerate in domeniul digital și al sustenabilitații,…

- Pana la 5,7 milioane de noi locuri de munca ar putea fi create in toata Europa pana in 2030 ca urmare a investitiilor accelerate in domeniul digital si al sustenabilitatii, conform unui nou raport de cercetare Accenture realizat in colaborare cu BusinessEurope.

- Pana la 5,7 milioane de locuri de munca pot fi create in Europa pana in 2030 ca urmare a investițiilor accelerate in domeniul digital și al sustenabilitații, arata cel mai recent studiu...

- Pana la 5,7 milioane de noi locuri de munca ar putea fi create in toata Europa pana in 2030 ca urmare a investitiilor accelerate in domeniul digital si al sustenabilitatii, insa liderii companiilor europene estimeaza ca redresarea dupa criza provocata de pandemie va dura cu sase luni mai mult fata de…

- Pandemia covid-19 a aruncat, in cele 17 luni de cand face ravagii, peste 100 de milioane de muncitori in saracie, releva miercuri, in raportul sau anual, Organizatia Internationala a Muncii (OIM), din cauza reducerii orelor de munca si desfiintarii unor locuri de munca, criza este departe de a se…

- Firma japoneza Yazaki a hotarat sa investeasca in municipiul Buzau, intr-o fabrica in care se vor construi cablaje pentru industria auto si unde vor fi angajati circa 500 de oameni, a anuntat, vineri, prefectul judetului, Silviu Iordache.

- Președintele SUA, Joe Biden, a asigurat miercuri ca planul sau de a investi 2.000 de miliarde de dolari în infrastructura va crea „milioane de locuri de munca” și va concura mai bine cu China, în timpul unui discurs în Pittsburgh, Pennsylvania, potrivit AFP.„Aceasta…

- Finalizarea lucrarilor la centrul de dezvoltare de la Timișoara, realizarea unui sistem de trigenerare la fabrica de componente din capitala Banatului, dar și achiziția de echipamente noi in cadrul fabricii ContiTech din orașul de pe Bega sunt printre principalele investiții efectuate de concernul german…