Studiu: Pacientii trecuti prin COVID pot avea problemele cardiovasculare și cheaguri de sange și la un an de la infectare Afectiunile cardiace cauzate de COVID-19 se extind mult dincolo de stadiile initiale ale bolii, astfel ca persoanele care au avut o forma usoara risca sa se confrunte cu insuficienta cardiaca si cheaguri de sange un an mai tarziu, spun specialistii. Afectiunile cardiace cauzate de COVID-19 se extind mult dincolo de stadiile initiale ale bolii, potrivit […] Citește Studiu: Pacientii trecuti prin COVID pot avea problemele cardiovasculare și cheaguri de sange și la un an de la…