Studiu: Pacienții cu boli cardiovasculare, respiratorii sau gastrice, care trec prin COVID-19, dezvoltă mai mulți anticorpi Persoanele cu anumite afecțiuni anterioare, precum probleme respiratorii, digestive sau cardiace, beneficiaza de o protecție mai buna din partea propriului sistem imunitar, daca se imbolnavesc de COVID-19, arata datele unui studiu publicat miercuri, 1 decembrie, de Universitatea de Medicina din Graz, Austria, potrivit agenției spaniole EFE, citata de Agerpres . Astfel, cei care aveau patologii prealabile au dezvoltat un nivel mai ridicat de anticorpi si un grad mai mare de protectie, a reliefat cercetarea Universitații din Graz, care a semnalat și faptul ca nivelul de anticorpi se mentine stabil… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

