- Administrarea de multivitamine, probiotice, Omega-3 sau suplimente precum vitamina D poate contribui la diminuarea riscului infectarii cu SARS-CoV-2, virusul care produce COVID-19, mai ales in randul femeilor, informeaza luni revista British Medical Journal Nutrition Prevention & Health (BMJ), citata…

- Grupul AstraZeneca / Oxford va reduce semnificativ livrarile de vaccinuri in Uniunea Europeana. Grupul și-a motivat decizia invocand restrictii la export. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a…

- Vaccinul Pfizer reduce transmiterea virala dupa o singura doza și a dus la o scadere de patru ori a cazurilor asimptomatice, arata un studiu facut in Marea Britanie. O singura doza de vaccin anti-Covid-19 Pfizer reduce numarul de infecții in randul asimptomaticilor și ar putea reduce semnificativ…

- Pfizer și BioNTech verifica, printr-un studiu, daca o a treia doza a vaccinului anti-COVID-19 poate oferi protecție suplimentara impotriva noilor tulpini de COVID, informeaza Hotnews , care citeaza Washington Post. Pfizer si BioNTech anunta ca au demarat un studiu restrans pentru a vedea daca o a treia…

- Tulpina sud-africana a coronavirusului poate reduce protecția anticorpilor de la vaccinul Pfizer BioNTech cu doua treimi, a declarat compania, transmite reuters.ro. Acest lucru s-a constatat în urma unui studiu care…

- Purtarea a doua maști in același timp, puse una peste alta, reduce riscul infectarii cu coronavirus, arata un nou studiu realizat de mai mulți specialiști ai Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Cercetatorii au stabilit și ca o masca foarte bine fixata pe fața reduce expunerea…

- Ministrul pentru vaccinare din Marea Britanie, Nadhim Zahawi, a declarat ca s-ar putea ca in toamna sa fie nevoie de o revaccinare a populației, pe masura ce apar noi variante ale coronavirusului. Asta, deși guvernul de la Londra este increzator ca actualele produse administrate pentru imunizarea contra…