Studiu: Mutații covid rezistente la anticorpii naturali și la cei dobândiţi post-vaccin BUCURESTI, 9 iul – Sputnik. Varianta Epsilon a SARS-CoV-2, descoperita in California, a invațat sa scape de anticorpi, spun oamenii de știința de la Universitatea din Washington și de la laboratorul Vir Biotechnology, in studiul publicat pe 1 iulie de revista Science. SputnikCOVID-19 in Moldova: Cate cazuri sunt inregistrate cu doua zile inainte de alegeriExperții au descoperit trei mutații in aceasta noua varianta, identificata pentru prima data in 2020. Acestea au avut loc in zone critice ale proteinei spike pe care coronavirusul o folosește pentru a se lega de enzima de conversie… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a coronavirusului se extin de la o zi la alta, iar unele țari europene se confrunta cu o creștere a numarului de infectari. Potrivit EFE, circa jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 confirmate in Olanda sunt cu varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2, a estimat…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea fi nevoite sa mai faca un vaccin de rapel cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, pe masura ce varianta Delta, mai contagioasa, devine dominanta, sunt de parere…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea fi nevoite sa mai faca un vaccin de rapel cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, pe masura ce varianta Delta, mai contagioasa, devine dominanta, sunt de parere…

- Ofertele din strainatate, dar și trecerea pe care mulți au facut-o in ultimul an spre alte domenii sunt principalele obstacole cu care se confrunta recrutorii. Dupa mai bine de un an in care fie au stopat angajarile, fie au fost nevoiți chiar sa apeleze la restructurari, angajatorii din HoReCa au reluat…

- BUCURESTI, 25 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intalnirea dintre presedintele rus și cel american este programata pentru 15 și 16 iunie la Geneva, informeaza CNN, referindu-se la surse din administrația Biden, iar purtatorul de cuvant de la Casa Alba refuza sa comenteze aceste informații. © Sputnik…

- BUCURESTI, 25 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intalnirea dintre presedintele rus și cel american este programata pentru 15 și 16 iunie la Geneva, informeaza CNN, referindu-se la surse din administrația Biden, iar purtatorul de cuvant de la Casa Alba refuza sa comenteze aceste informații. © Sputnik…

- OnePlus a raportat un debut bun al anului curent, cu o creștere substanțiala a vanzarilor de 388% și o creștere a veniturilor de 286% in Europa, comparativ cu primul trimestru din 2020. Aceasta creștere se datoreaza in mare parte gamei de smartphone-uri flagship ale companiei, care a contribuit cu 65%…

- Experti ai autoritatii de sanatate americane au recomandat vineri reluarea vaccinarii cu serul Johnson & Johnson in Statele Unite, suspendata de la 13 aprilie dupa cazuri rare de tromboza, noteaza AFP. Vaccinul "este recomandat" pentru populatia adulta, a concluzionat vineri un grup reunit…