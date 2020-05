Stiri pe aceeasi tema

- Viteza vantului in timpul uraganelor este in crestere, conform unei analize a datelor satelitare obtinute intr-o perioada de patru decenii, ale carei rezultate au fost publicate luni, citate de UPI și agerpres.ro.

- Sangele barbatilor are niveluri mai ridicate ale unei enzime cheie folosite de noul coronavirus pentru a infecta celulele decat femeile, au aratat rezultatele unui studiu european publicat luni - o constatare care ar putea ajuta cercetatorii sa explice de ce barbatii sunt mai vulnerabili la infectia…

- Inca 1,4 milioane de oameni ar putea muri de tuberculoza pana in 2025 din cauza impactului pandemiei de coronavirus asupra luptei impotriva bolii infecțioase, arata noi cercetari citate de CNN . Eforturile globale de a contracara noul coronavirus afecteaza diagnosticarea, tratarea și prevenirea tuberculozei,…

- Cea mai mare cauza de stres este reprezentata, pentru 63% dintre companii, de criza economica iminenta, iar 74% inregistreaza proiecte sau comenzi anulate, arata un studiu realizat la solicitarea Telekom Romania si publicat marti de companie, care releva ca 50% din firme se asteapta la intarzierea…

- Pe 13 aprilie va fi inregistrat cel mai mare numar de morti din cauza coronavirusului in Romania. Pe de alta parte, 8 mai va fi prima zi fara decese. Acestea sunt previziunile pentru Romania ale unui institut american, previziuni valabile doar in cazul in care se pastreaza actualele masuri de distantare…

- Companiile aeriene globale vor pierde vanzari de 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, potrivit International Air Transport Association.In urma cu doar doua saptamani, IATA se aștepta la pierderi de 30 de miliarde…

- Verile din Australia au devenit de doua ori mai lungi decat iernile, intrucat schimbarile climatice au determinat o crestere constanta a temperaturilor incepand cu jumatatea secolului trecut, se afirma intr-un raport oficial ce va fi publicat luni si care reflecta sezonul fara precedent al incendiilor…

- Schimbarile climatice și exploatarea combustibililor fosili au redus considerabil sursele de hrana pentru urșii polari.Oameni de știința au observat o schimbare in comportamentul acestor animale, care recurg din ce in ce mai des la canibalism pentru a supraviețui.