Studiu: Majoritatea directorilor executivi din România planifică o dezinvestiție în următorii doi ani Directorii executivi de la nivel global, si cei din Romania, recunosc ca obtinerea castigurilor scontate din cedarile de active derulate a fost o provocare, in contextul unei intensificari a activitatii de dezinvestitii, iar 85% dintre directorii executivi din Romania planifica o dezinvestitie in urmatorii doi ani, potrivit studiului EY 2021 Global Corporate Divestment. Conform sursei citate, 75% dintre respondentii romani au declarat ca nu au reusit sa obtina pretul asteptat in cea mai recenta cedare de active, o situatie foarte similara cu tendinta globala (79% dintre respondentii la nivel global).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

